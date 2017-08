Gondelvaart Aldeboarn weer een varend spektakel

ALDEBOARN: Vrijdagavond stond Aldeboarn in het teken van de de 72ste editie van de jaarlijkse gondelvaart. De prachtig opgebouwde en verlichte gondels waren weer een lust voor het oog. Duizenden mensen kwamen weer op het geweldige spektakel af.

De Gondelvaart in Aldeboarn is elk jaar opnieuw een groot succes. Vooraf de Gondelvaart waren er diverse activiteiten in het dorp te beleven. Langs het water was een grote braderie en op straat vertoonden diverse straatartiesten hun kunsten.

De prijzen voor de mooiste gondels worden zaterdagavond op feestelijke wijze uitgereikt aan de bouwers van de winnende gondels.

© Foto Flitsnieuws.nl

