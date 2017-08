Genieten van het Ielrikjen in Tjalleberd

TJALLEBERD: Alweer voor de 24ste keer organiseerde “Stichting Frysk Kampi­oenskip Ielrikjen” het officiële Friese Kampioenschap Paling­roken op zaterdagaan de Kluft in Tjalleberd.

Vanaf 12.00 uur waren er meer dan 50 deelnemers die streden om de wisselbokaal “De skiere iel.” Ook dit jaar was er een muzikale omlijsting en een komische noot op het terrein en konden de kinderen geschminkt worden.

Een hapje en een drankje was in de feesttent verkrijgbaar en van hieruit was het complete deelnemersveld te overzien. Het was goed vertoeven aan de Kluft. Meedoen is vaak nog belangrijker dan winnen zei een deelnemer. “Gezellig hier met elkaar op het terrein genieten van een pilsje een een vers gerookte Iel”

Er lagen naast de fraaie wisselbokaal ook aantrekkelijke geldprijzen (1e prijs € 455,00, tweede prijs € 340,00 en de derde prijs € 225,00 voor de beste rokers klaar. Tevens is er elk jaar een schoonheidsprijs voor de deelnemer die de mooiste of meest originele stand heeft.

© Foto Flitsnieuws.nl