Heerenveense Herenwal en Herensloot tijdelijk “Heerengracht”

HEERENVEEN: In verband met de tweede editie van het Heerengracht Concert op zaterdag 2 september a.s, zal Burgemeester Tjeerd van der Zwan op maandag op ludieke wijze de Heerenveense Herenwal en Herensloot wederom omdopen in Heerengracht. Het wordt de officiële kick-off voor een uniek concert, waarvan de opbrengst deels voor een goed doel is bestemd.

Dit jaar is dat Moofy. Door het ondersteunen van Moofy maken we het mogelijk dat alle basisschoolkinderen in de gemeente Heerenveen een leukere én actievere schooldag aangeboden krijgen.

Lions Heerenveen 2.0 (twee punt nul) is hoofdorganisator van dit concert. Lions Heerenveen 2.0. zet zich al sinds haar ontstaan in om meer mensen aan het bewegen te krijgen. Zo is zij nauw betrokken bij het special sporters fonds dat tot doel heeft om mensen met een beperking toegang te geven tot sport en beweging. Ook heeft zij de samenwerking gezocht met de Feanrun en Stichting Heerenveen Vitaal.

Het Heerengracht Concert maakt dit jaar officieel deel uit van het Heerenveen UITfestival met tal van activiteiten in en rondom het centrum op deze dag. Een cultuurmarkt, diverse foodtrucks, dans en straattheater brengen iedereen al in een goede stemming en sfeer. Het UITfestival ( www.heerenveenuitfestival.nl ) is een prachtig voorbeeld van een succesvolle samenwerking tussen diverse instanties en bedrijven die Heerenveen een warm hart toe dragen.

Het programma van 2017

Locatie: Amelius van Oenemapark, tegenover het Posthuis Theater, Heerenveen. Er vindt in de middag ook al straattheater plaats net als diverse andere activiteiten in het kader van het HeerenveenUITFestival.

20.00 – 21.15 uur: Stageband Jazz Orchestra met acht strijkers onder leiding van Hieke Dam, trompettist Kurt Weiss, Gastoptredens van de 3JS, Alides Hidding en Boris.

21.15 – 21.40 uur: Niek Boes, een internationale show met cabaret, humor, vocal comedy, interactie en geluiden die alle zintuigen prikkelt.

21.40 – 23.00 uur: 3JS, Boris, Alides Hidding “Time Bandits”, Lo van Gorp en een special Mystery Guest, onder leiding van De Sietse Huisman Band.