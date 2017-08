Sport Fryslân van start met wandelprogramma

HEERENVEEN: Vanaf woensdag 6 september start ‘Elke stap telt’. Sport Fryslân organiseert samen met Stichting Special Heroes Nederland dit wandelprogramma.

Mensen van 60 jaar en ouder kunnen in 10 weken tijd hun conditie verbeteren, samen gezellig een paar kilometer wandelen.

Voor de eerste wandel bijeenkomst wordt er een wandeltest afgenomen. Aan de hand van de testresultaten wordt per deelnemer het instapniveau bepaald en krijgt iedereen een stappenteller en een individueel opbouwprogramma.

Naast het opbouwen van de conditie, is het ook heel gezellig om mee te doen. Wekelijks komen alle deelnemers bij elkaar om hun nieuwe weekschema op te halen, ervaringen uit te wisselen en samen een mooie wandeling te maken. Zo ontmoeten deelnemers elkaar en kunnen ze afspreken om ook gedurende de week samen met elkaar te wandelen.

Aanmelden

Het startmoment van het wandelprogramma vindt plaats op woensdag 6 september in Heerenveen om 14.00 uur. Geïnteresseerde senioren kunnen zich t/m 1 september 2017 aanmelden via Riemke Schiphof, 0513 – 630 682 of r.schiphof@sportfryslan.nl. Deelname is gratis.

Gratis deelname is mogelijk gemaakt door Fonds NutsOhra.

Over Sport Fryslân

Bijna één op de drie Friese inwoners beweegt te weinig. Elke dag weer zetten wij ons in om deze 240.000 inactieve Friezen in beweging krijgen. Daar werken we samen aan met de provincie, gemeenten, verenigingen, commerciële en maatschappelijke partners, gezondheidsinstellingen, vrijwilligers en de inwoners van Friesland. Gezamenlijk aan de slag voor een vitaal Fryslân. Daarin wil Sport Fryslân de voorloper, verbinder en aanjager zijn.