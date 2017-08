Man overleden na schietincident in woning in Oosterwolde

Oosterwolde – Een 51-jarige inwoner van Oosterwolde is in de nacht van zaterdag om zondag om het leven gekomen bij een schietincident in zijn woning aan de Stegingaweg. Diezelfde nacht konden agenten vier verdachten aanhouden. Het onderzoek naar de aanleiding is nog in volle gang.

Melding schietincident Net na middernacht kwam bij de Meldkamer Noord-Nederland melding binnen dat in een woning in Oosterwolde zou zijn geschoten. Meerdere agenten gingen naar de Stegingaweg. In de woning vonden ze het 51-jarige slachtoffer. Samen met het personeel van de ambulancedienst en de traumahelikopter werd geprobeerd het leven van deze man te redden. Dit lukte helaas niet en het slachtoffer overleed in zijn eigen woning. Vier aanhoudingen na onderzoek Direct werd begonnen met onderzoek. De straat werd daarvoor afgezet. In en rondom de woning werd sporenonderzoek verricht, daarbij werd ook een speurhond ingezet. Ook werden getuigen en betrokkenen gehoord. Tijdens het schietincident waren naast het slachtoffer nog twee mannen aanwezig in de woning. Na onderzoek kon dit duo als verdachte worden aangemerkt. Het gaat om een 53-jarige inwoner van de gemeente Noordenveld en een 58-jarige inwoner van Oosterwolde. De twee werden dan ook aangehouden. Later die nacht werden elders in Oosterwolde nog een 41-jarige vrouw uit die plaats en een man van 42 jaar zonder vaste woon- of verblijfplaats aangehouden. Ook zij worden verdacht van betrokkenheid bij dit schietincident. Alle vier werden voor nader onderzoek ingesloten.