Route Feanrun 2017: finish én start dit jaar in het centrum van Heerenveen!

HEERENVEEN: Op zondagmiddag 3 september 2017 is om 14 uur de start van de derde editie van de Feanrun! Sluit je zomervakantie sportief en gezellig af! Jij doet toch zeker ook mee? De finish én start dit jaar in het centrum van Heerenveen!

Inschrijven

Online inschrijven is mogelijk t/m 2 september 22:00 uur. Na inschrijving op de dag zelf kan tussen 12:00-13:30 uur bij het Posthuis Theater, Fok 78 Heerenveen). >> INSCHRIJVEN FEANRUN <<

Ophalen en inleveren startnummers



De startnummers kunnen worden opgehaald in het Posthuistheater Heerenveen (Fok 78). Na de loop kun je ze daar ook weer inleveren. Uiteraard is hier ook de mogelijkheid voor een laatste zenuwplasje, gelegenheid tot omkleden of een kop koffie. Deelnemers kunnen hier hun spullen laten liggen, dit is wel voor eigen risico.



Inschrijven Bedrijvenrun

Er zijn nog enkele plekken beschikbaar voor bedrijventeams! Inschrijven kan via het speciale inschrijfformulier op de website van ’n Gouden Plak. Bedrijven die zich al hebben ingeschreven ontvangen na 21 augustus meer informatie.

Prijsuitreiking

Naar verwachting zal rond 15:15 de prijsuitreiking (door de burgemeester of de wethouder) plaatsvinden op de Oude Koemarkt.

Goede doelen Feanrun 2017: SCORE Changing Lives Through Sports en MOOFY

‘SCORE uses sport to provide children and youth with valuable skills and opportunities that they need to succeed in life and contribute to their communities’.

MOOFY zorgt voor beweging in én met de klas. Hierdoor wordt de schooldag leuker en actiever. In korte filmpjes op het digibord geven bekende sporters bewegingslessen die de kinderen in de klas kunnen doen. Oud-turner Herre Zonderland is een van de sporters die les geeft op Moofy. Samen met de gymnastieklessen en spelen op het plein, zorgt bewegen in én met de klas voor een gezond, sportief en vitaal ‘beweegklimaat’ op school.

Wedstrijdregelement

Bekijk het Wedstrijdregelement Feanrun 2017

Deelname op eigen risico

Deelname aan de Feanrun of aan de Gouden Plak Bedrijvenrun (onderdeel van de Feanrun) is in alle gevallen geheel voor eigen risico.