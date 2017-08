Zaterdag 9 september de Univé run Skoatterwâld

ORANJEWOUD: Op zaterdag 9 september 2017 wordt voor de zevende keer de Univé run Skoatterwâld georganiseerd.

Het programma ziet er dit jaar als volgt uit:

• 10.30 uur Warmingup kidsrun door… Heero!

• 10.45 uur Start kidsrun (700 m)

• 11.00 uur Start Univé run (5 en 10 km)

Vanaf 10.00 leuke activiteiten voor jong & oud rondom De Spil:

– nazomer markt

– pannakooi

– springkussen

– ballonnenclown

– muziek en nog veel meer!

De start en finish is bij MFA De Spil in Skoatterwâld (Schoterplein 48 te Heerenveen).

Route is hetzelfde als voorgaande jaren (de kidsroute en de 5 en 10 km route).

Het parcours is licht glooiend en over verharde en onverharde paden.

Deelname aan de kidsrun/trimloop is op eigen risico.

Bij de start/finish zijn kleedkamers aanwezig.

Het inschrijfgeld voor de kidsrun is € 2,-

Het inschrijfgeld voor de 5 en 10 km is € 5,-

Voor inschrijving kan tot en met donderdag 7 september.

Na inschrijving kan op zaterdag 9 september vanaf 9.30 bij De Spil.

In samenwerking met de AV Heerenveen organiseren wij in aanloop naar de trimloop een tweetal loopclinics. Deze zijn op maandag 28 augustus en maandag 4 september van 19.30 tot 21.00. We verzamelen vanaf 19.15 bij De Spil in Skoatterwâld. De kosten voor deelname aan de loopclinics zijn € 10 (inclusief een startnummer voor de trimloop). Wil je hier aan meedoen dan kun je dat aangeven op het inschrijfformulier.