Feestelijke opening nieuwe afhaallocatie van De Streekboer

Kalfjes knuffelen in de Welkoop Leeuwarden

De Streekboer opent haar zesde afhaalpunt in Leeuwarden. In samenwerking met de Welkoop Leeuwarden organiseert De Streekboer een feestelijke opening met een echte boerenmarkt.

De opening van de locatie wordt op twee september in de Welkoop met een boerenmarkt feestelijk geopend. Hierbij kunnen mensen kennismaken met de boeren waarbij ze elke week bestellen. Tijdens de markt worden verschillende activiteiten georganiseerd zoals ambachtelijke proeverijen, kalfjes knuffelen en kan jij voor deze keer ook de producten bij de kraampjes kopen. Naast de locaties Blokhuispoort, Bakkerij Tromp, Techum, Rypstjerk en Snakkerburen komt nu ook de Welkoop in het rijtje van afhaalmogelijkheden te staan.

Wat is De Streekboer?

De Streekboer is een online webwinkel waarbij klanten direct bij de boeren uit eigen streek kunnen bestellen. Afhankelijk van de regio waarin de klant woont, wordt een locatie gekozen waar de producten kunnen worden afgehaald. Ook verschillen de boeren per regio. Dit doordat De Streekboer een kilometerbeleid hanteert. De boeren mogen niet verder dan 40 kilometer naar de afhaallocaties reizen. Dit is beter voor het milieu en de gezondheid van dier en mens. Lokaal eten scheelt een hoop verpakkingsmateriaal en transport. Zo kan De Streekboer de versheid van de producten garanderen. De prijs op de site is ook daadwerkelijk de prijs die de boer krijgt voor zijn producten.