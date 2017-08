Omzet eieren herstelt na forse daling

REGIONAAL: Supermarkten hebben met de verkoop van eieren in de derde week van augustus 3 procent meer omgezet dan een jaar eerder. Daarmee komt het niveau van de weekomzet weer uit rond het niveau van voor de ontdekking van Fipronil in sommige eieren. Dat meldt het CBS op basis van een analyse van nieuwe transactiedata van supermarkten naar aanleiding van vragen uit de media. Eind juli kwam aan het licht dat in sommige eieren de stof Fipronil aanwezig was. Supermarkten haalden een deel van de eieren uit de schappen en de totale verkoop van eieren daalde. In de eerste week van augustus werd in supermarkten 36 procent minder omzet aan eieren gedraaid dan in dezelfde week in 2016. In de tweede week van augustus lag de omzet nog minder omzet aan eieren gedraaid dan in dezelfde week in 2016. In de tweede week van augustus lag de omzet nog 12 procent lager dan vorig jaar en in de derde week was de omzet lager dan vorig jaar en in de derde week was de omzet 3 procent hoger dan in dezelfde week van 2016.Uit deze cijfers over de eieromzet in de detailhandel valt niet één op één af te leiden of en hoe het herstel verloopt bij de eierproducenten. De detailhandel betrekt ook eieren van andere, buitenlandse leveranciers. Het CBS heeft hier momenteel nog geen gegevens over. hoger dan in dezelfde week van 2016.Uit deze cijfers over de eieromzet in de detailhandel valt niet één op één af te leiden of en hoe het herstel verloopt bij de eierproducenten. De detailhandel betrekt ook eieren van andere, buitenlandse leveranciers. Het CBS heeft hier momenteel nog geen gegevens over.