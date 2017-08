Ouderen gezocht voor buddy project “Samen Goud”

JOURE: Of het nu maandag of zondag is, alle dagen lijken op elkaar. De sleur doorbreken valt zwaar tegen als je alleen woont. Hoe ouder je wordt, hoe kleiner het sociale netwerk en eenzaamheid ligt op de loer. Herkent u dit?

Het buddy-project “Samen Goud” is op zoek naar ouderen die het zinvol en leuk vinden als er vier uur per week een buddy langskomt. Een buddy is iemand die activiteiten met u onderneemt; een uitstapje, samen koken en eten, boodschappen doen, een spelletje spelen, een wandeling maken of kaarten. Kortom, weer wat actie en gezelligheid aan huis. U spreekt onderling af wanneer de buddy langs komt. De buddy zal minimaal een half jaar aan u verbonden zijn. Een goede klik is daarom van groot belang en de koppeling wordt zorgvuldig gedaan. “Samen Goud” is een samenwerkingsverband van Hof en Hiem, Timpaan/Miks Welzijn, Pastiel, NHL Hogeschool en gemeente De Fryske Marren. Het uiteindelijk doel van de gezamenlijke activiteiten is het uitbreiden van de vrienden- en kennissenkring.

Wanneer kunt u zich aanmelden?

Als u minimaal 55 jaar of ouder bent

Als u alleenstaand bent

Als u zelfstandig woont in gemeente De Fryske Marren

Als u redelijk mobiel bent

Als u een klein sociaal netwerk heeft

Bent u, of kent u, iemand die wil deelnemen, of heeft u nog vragen? Dan kunt u contact opnemen via samengoud@gmail.com of via 06-26420724. U kunt ons telefonisch bereiken op maandag tot en met vrijdag van 9-18 uur. Aanmelden kan tot 1 september. Na aanmelding zal er een afspraak met u gemaakt worden voor een kennismakingsgesprek.