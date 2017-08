9 september Taptoe Heerenveen 2017

Inmiddels heeft “Taptoe Heerenveen” een vaste plaats veroverd op de evenementen kalender van Heerenveen! Een aansprekend evenement op een historische locatie, met een groot aantal vaste bezoekers.

Op 9 september zal dan ook de dertiende editie van taptoe Heerenveen plaatsvinden, omlijst door een daverende streetparade.

Verschillende korpsen zullen zich die zaterdag aan het publiek presteren door middel van een streetparade in het centrum, het bruisende winkelhart van Heerenveen, gevolgd door de taptoe welke zal plaatsvinden op het Gemeenteplein. Een sfeervolle locatie, omringd door terrassen voor een nog mooiere Taptoebeleving!

De organisatie is er ook dit jaar in geslaagd een gevarieerd programma samen te stellen met als deelnemende korpsen:

Advendo, Sneek

Exempel, Empel

Jong Exempel

Van Limburg Stirum Band, Wezep

Deze korpsen staan garant voor een afwisselend programma en zullen het publiek door de combinatie van muziek en show gedurende de middag entertainen! De presentatie is in handen van Theo Woudstra.

“Taptoe Heerenveen” is mede tot stand gekomen in samenwerking met de Gemeente Heerenveen, de Heerenveense Ondernemers Vereniging, de Ambulante Handel en uiteraard met behulp van de vele enthousiaste vrijwilligers. De taptoe begint om 14.30 uur en is gratis toegankelijk!

Kortom, voor een gezellig middagje uit moet u op zaterdag 9 september in het centrum van Heerenveen zijn!