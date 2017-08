Alle kinderen dezelfde kansen dankzij het Kindpakket

HEERENVEEN: Als vader of moeder, weet je dat kinderen veel geld kosten. Dit begint al meteen na de geboorte met kleding en luiers. Later komen hier schoolkosten, abonnementen en contributies voor sport en muziekles bij.. En dan hebben we het nog niet eens over de extra uitgaven bij verjaardagen, vakanties of het begin van een nieuw schooljaar.

Dezelfde kansen

Het is belangrijk dat alle kinderen in onze gemeente dezelfde kansen krijgen. Daarom komen ouders met een lager inkomen in aanmerking voor een financiële bijdrage uit het Kindpakket.

Kindpakket

Met de financiële bijdrage kan uw kind lid worden van een sportvereniging of muziekschool. Of het kan meedoen aan schoolfestiviteiten of culturele activiteiten. Maar ook met de aanschaf van gymnastiekspullen, boeken of een nieuwe rugzak kunt u worden geholpen. Wel zo fijn nu het schooljaar weer begint!

Neem contact op

Heeft u kinderen tot 18 jaar? Heeft uw gezin een laag inkomen? En wilt u in aanmerking komen voor een kindpakket?

Kijk voor meer informatie op www.heerenveen.nl/kindpakket