HEERENVEEN: Er is de laatste maanden hard gewerkt aan de Dracht 53 in het centrum van Heerenveen. Het winkelpand, waar tot een half jaar geleden een sportzaak zat, is totaal gerenoveerd. Ondernemers Anton Klapwijk (54) en Willie Oranje (51), die op zoek waren naar een goede locatie voor Zuivelhoeve Heerenveen, waren op slag verliefd op het pand.

‘We kijken er al jaren naar uit om in Heerenveen een Zuivelhoeve te beginnen, en we zagen meteen dat dit de goede locatie is,’ aldus Anton.

‘Er moest dus nog wel het één en ander gebeuren, het hele pand is gestript en opnieuw opgebouwd,’ lacht Willie.

Het enthousiaste ondernemersechtpaar heeft al jaren een goedlopende Zuivelhoeve in Leeuwarden.

‘Super gezellig daar,’ zegt Anton, ‘maar wel heel klein. Hier in Heerenveen hebben we de ruimte, en we kunnen alles doen waar we van droomden.’ Met trots laat hij de koelvitrine voor de buitenlandse kazen en de notenbar van meer dan zes meter lang zien. ‘Hier komen straks allemaal notenmixen, dry-roasted noten, gebrande en ongebrande noten. Ja, dat branden en roosteren we allemaal zelf. Echt erg lekker.’

Samen met ervaren collega’s Ronneke Kuiper en bedrijfsleidster Lony de Graaff én natuurlijk de nieuwe medewerkers Femke, Ruben, Karin, Doreen en Anne-Marte uit Heerenveen, gaat zoon Bart, voetballer in het eerste van VV Heerenveen en trainer van de C1, er alles aan doen om van Zuivelhoeve Heerenveen net zo’n groot succes te maken als van Zuivelhoeve Leeuwarden. Hij heeft jaren bij zijn ouders in Zuivelhoeve Leeuwarden gewerkt en is onder andere de bedenker van de beroemde ‘Weekendtas’, een succesnummer van de Zuivelhoeve dat inmiddels door alle Zuivelhoeve winkels is overgenomen. Elk weekend weer een andere tas voor tien euro met lekkere dingen.

‘Met mensen omgaan, persoonlijk advies geven, met ze meedenken als ze een cadeautje willen laten maken, af en toe een grap, dit is wat ik het liefst doe,’ aldus Bart.

Vanaf woensdagmorgen 30 augustus 9.00 uur bent u van harte welkom bij Zuivelhoeve Heerenveen.

