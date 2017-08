50- jarige brandweerman Bas verrast door collega’s

HEERENVEEN: Woensdagmorgen rond 1.00 uur werd brandweerman Bas door zijn collega’s al vroeg verrast.

In de vroege morgen werd hij gewekt door de pieper dat er een buitenbrand was. Bas kwam direct in actie. Toen hij buiten kwam werd hij dan ook verrast. Twee grote borden in de tuin, een auto ingepakt met folie.

Bas had de verrassingsactie al snel door en de collega’s kwamen hem dan ook snel feliciteren. Bas kreeg van de blusploeg de felicitaties en een waardebon om heerlijk te gaan dineren.

Bas namens redactie Flitsnieuws.nl. Van Harte Gefeliciteerd met je verjaardag!

©Foto Flitsnieuws.nl