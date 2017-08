Joost van Aken vertrekt naar Sheffield Wednesday

Van Aken kwam op zijn zestiende in de jeugdopleiding van sc Heerenveen en maakte als 19-jarig talent zijn debuut in de hoofdmacht. De centrale verdediger kwam uiteindelijk tot 89 wedstrijden in de Eredivisie waarin hij driemaal het net wist te vinden. Daarnaast speelde Van Aken vijf wedstrijden in de Play-offs en drie duels in de strijd om de KNVB beker.

Technisch manager Gerry Hamstra: “Het is jammer dat we Joost zo vlak voor het einde van de transferperiode kwijtraken. Joost heeft zich echter altijd zeer correct opgesteld en dus wilden we hem deze kans niet ontnemen. De uitdaging in de Championship is hem dan ook gegund. Vanuit de jeugdopleiding heeft hij bijna honderd wedstrijden voor ons eerste elftal gespeeld. We wensen hem dan ook heel veel succes bij Sheffield Wednesday.”