Nicolai Naess van Columbus Crew naar sc Heerenveen

HEERENVEEN: sc Heerenveen heeft met Columbus Crew overeenstemming bereikt over de overgang van Nicolai Naess. De middenvelder, die ook in de verdediging uit de voeten kan, tekent een contract voor twee seizoenen met een optie voor een jaar. Naess (24) is in navolging van Martin Ødegaard en Morten Thorsby de derde Noor in de selectie van sc Heerenveen.

Naess werd op 18 januari 1993 geboren in Oslo en maakte in 2012 zijn profdebuut voor Valerenga in de hoogste Noorse divisie. In de vier seizoenen die daarop volgden kwam de verdediger tot 112 optredens voor Stabæk Fotball. In de zomer van 2016 tekende Naess een contract in de MLS bij het Amerikaanse Columbus Crew in Ohio. Daar kwam hij tot 32 officiële optredens.

Technisch manager Gerry Hamstra is tevreden met de komst van Naess: “We volgen Nicolai al een hele periode en we zijn dan ook blij dat hij onze selectie nu komt versterken. Hoewel hij pas 24 is, heeft Nicolai al behoorlijk wat ervaring. Het is een speler die op meerdere posities op zowel het middenveld als in de verdediging uit de voeten kan.”