Gestolen sloep snel terug dankzij alerte sluiswachter

In de nacht van maandag op dinsdag werd in Balk een sloep gestolen. De eigenaar deed aangifte. De politie op het water vroeg op twitter om uit te kijken naar deze boot. Tevens werden de deelnemers van Burgernet gevraagd uit te kijken. Woensdagmiddag belde een sluiswachter met de Meldkamer Noord-Nederland. Hij was er van overtuigd dat de gestolen sloep zojuist de Prinses Margrietsluis binnen was gevaren. Hij sloot vervolgens beide sluisdeuren. De sloep met achter het roer een man kon vervolgens niet meer wegkomen. Zowel vanaf de wal als het water kwamen agenten naar de sluis. De sloep werd gecontroleerd en snel was duidelijk dat het ging om de boot die in Balk was gestolen. De 29-jarige man, die achter het roer van de sloep stond, werd aangehouden. De Lemster wordt verdacht van diefstal en/of heling. Tevens lieten agenten de man blazen omdat ze het sterke vermoeden hadden dat de schipper alcohol had gedronken. Op het politiebureau blies hij 450 ug/l, oftewel 1,04 promille. De Lemster werd voor nader onderzoek ingesloten.