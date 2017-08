Knooppunt Joure geeft ruimte in oktober

JOURE: Oktober is een belangrijke maand voor Knooppunt Joure. Het autoverkeer gaat in deze maand gebruik maken van het nieuwe knooppunt en rijdt dan dus niet meer over de laatste snelwegrotonde van Nederland. Eerder was aannemer Gebr. Van der Lee van plan om het verkeer medio september om te zetten naar de nieuwe A7, maar de aannemer heeft besloten om in zijn planning dit moment een paar weken naar achteren te schuiven. Het project is daarmee niet vertraagd. Door deze verschuiving heeft de aannemer nu iets meer tijd om het verkeer om te zetten. Omdat er in de afgelopen periode al veel grond op de rotonde is gebracht, is er, na het omzetmoment, minder tijd nodig om de nieuwe aansluiting bij Joure te realiseren.

Planning

In oktober maakt het verkeer vanuit Sneek richting Lemmer of Heerenveen en vice versa gebruik van de fly-overs en de nieuwe A7. Ook wordt in oktober alle verkeer van de rotonde bij Joure gehaald zodat de aannemer hier de nieuwe aansluiting van Joure kan gaan realiseren. Verkeer vanuit Heerenveen richting Sneek of Lemmer en vice versa rijdt dan niet meer over de rotonde, maar kan doorrijden, nog wel met snelheidsbeperking. Verkeer van en naar Joure moet in deze laatste maanden van 2017 nog gebruikmaken van tijdelijke (omleidings)routes. Begin 2018 wordt de nieuwe aansluiting en entree van Joure in gebruik genomen. In de eerste maanden van 2018 sloopt en bouwt de aannemer nog het Haskerveldviaduct en vinden er afrondende werkzaamheden plaats. Ook dit levert weer een snelheidsbeperking op voor het doorgaande verkeer.

Ruimte voor evenementen

Het project Knooppunt Joure geeft de inwoners uit Joure en omstreken graag de ruimte om de nieuwe A7 alvast te gaan ervaren voordat het autoverkeer hierover heen rijdt. Daarnaast geven we ook graag de ruimte om afscheid van de rotonde te nemen door nog eenmaal te voet het ‘laatste rondje’ op de rotonde te maken.

Beide evenementen vinden plaats op een zaterdag. Houd de website in de gaten voor de precieze data. Bron Knooppunt Joure