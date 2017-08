M.C. Escher akwadukt officieel geopend

LEEUWARDEN: Het M.C. Escher akwadukt in de Drachtsterweg in Leeuwarden is vanochtend – donderdag 31 augustus – officieel geopend. Onder leiding van Leeuwarder kunstenaar Maurits Escher (gespeeld door Jan-Dirk van Ravesteijn) bliezen gedeputeerde Sietske Poepjes, wethouder Friso Douwstra en Ruud Majenburg (Heijmans) op een scheepstoeter. Dat was het signaal waarop de Drachtsterbrug openging en de Vrij-Baan leeuw de naam M.C. Escher akwadukt onthulde. Op 7 augustus reden de eerste auto’s al door het aquaduct. Vanaf vandaag – 31 augustus – kunnen ook (brom)fietsers en voetgangers er door.

Compliment

Een jaar geleden kwamen de provincie Fryslân en Heijmans overeen dat het aquaduct van eind augustus 2017 klaar zou zijn. Dat is gelukt. “Der is dit jier mei in soad minsken hurd wurke om de planning te heljen”, licht gedeputeerde Sietske Poepjes toe. “Wy hawwe in protte geduld frege fan de omjouwing. Ik bin tige bliid mei it resultaat. Alle belutsenen by it wurk en foaral de omwenjenden fertsjinje in grut komplimint foar de ynset, it geduld en it begryp. It akwadukt is in enoarme opstekker foar Ljouwert en de regio. Al it ferkear rydt no better en feiliger de stêd yn en út.”

Festiviteiten

Aan de Goutumer-kant, bij het Folsingaviaduct, staat op 31 augustus de hele dag een feesttent waar de Vrij-Baan leeuw fietsbellen en zadelhoesjes uitdeelt aan voorbijkomende (brom)fietsers en voetgangers. In de tent kan men onder het genot van een kopje koffie, thee of limonade informatie krijgen over het aquaduct. Kinderen kunnen een kluisspel spelen ze virtueel in de werkkamer van de kunstenaar Escher lopen.

Sloop

De opening betekent niet dat het werk nu af is. Vanaf september tot einde dit jaar wordt de Drachtsterbrug gesloopt. Tegelijkertijd wordt de sloepenroute aangelegd die het Van Harinxmakanaal met de binnenstad verbindt. Tot slot wordt het voormalige bouwterrein, grenzend aan de woningen, weer ingericht als groenstrook met struiken en bomen. Eind december is alles klaar.

