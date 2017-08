Hansen maakte in 2011 zijn profdebuut voor Bradford City en kwam vervolgens via Viborg en FC Nordsjælland bij ADO Den Haag terecht. Daar was de doelman twee seizoenen een vaste waarde en baarde hij opzien toen hij in het seizoen 2015/2016 met een hakbal de 2-2 tegen PSV wist te maken. Hansen tekende in juni 2016 een contract tot medio 2020 bij FC Ingolstadt 04.