Negende plaats ranglijst warmste zomers

REGIONAAL: Met een gemiddelde temperatuur van 17,8 graden krijgt de zomer van 2017 een negende plaats in de ranglijst van warmste zomers sinds 1901.

De zomermaanden juni, juli en augustus zijn vrij normaal verlopen voor wat betreft het aantal uren zonneschijn. Wel was het iets natter dan de norm, met in De Bilt bijna 250 millimeter neerslag tegenover ongeveer 220 mm gemiddeld. De junimaand was de warmste juni ooit gemeten, met gemiddeld 18 graden (tegenover 15,6 graden als de norm). Vervolgens leverde een groot deel van de zomervakantie licht wisselvallig weer op met niet al te warme dagen.

Toch verliep de zomer gemiddeld gezien vrij warm met een gemiddelde temperatuur van 17,8 graden. Dat is bijna een graad hoger dan het langjarig gemiddelde voor een Nederlandse zomer: 17,0 graden. Het is vooral te danken aan de junimaand, die het gemiddelde omhoog trok.

Top 3 ranglijst aantal warme dagen

Elk jaar wordt ook bijgehouden hoeveel warme dagen de zomer oplevert. Een warme dag wordt gedefinieerd als een dag met een temperatuur van 20 graden of meer. Dat waren er dit jaar 75, tegenover 60 normaal. Dat hoge aantal levert een derde plek in de ranglijst op van hoogste aantal warme dagen, na 2003 en 1976.Bron Meteo Group