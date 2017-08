Zondag 3 september Historische Van Heloma-wandeling Heerenveen

HEERENVEEN: Zondag 3 september organiseert Werkgroep Oud-Heerenveen in samenwerking met VVV-Heerenveen een stadswandeling door het historische centrum van Heerenveen. Een ervaren stadsgids leidt de deelnemers rond en vertelt over het Heerenveen van vroeger en met name over de belangrijke rol die de Van Heloma’s in Heerenveen en wijde omgeving hebben gespeeld.

Maar liefst drie monumentale panden langs de route waren eens Van Heloma-huizen. Centraal staat de bezichtiging, met toelichting, van het interieur van Huize Voormeer aan de Heideburen. Deze woning was ongeveer twee eeuwen lang bewoond door de vervenersfamilie Van Heloma.

De laatste Van Heloma die er woonde was mr. Marcus van Heloma Mzn. Hij was kantonrechter te Heerenveen, voorzitter van de Koninklijke IJsvereniging Thialf, en mede-oprichter en erevoorzitter van de KNSB. Marcus van Heloma overleed in 1922.

Momenteel is Huize Voormeer bewoond. Met zijn fraaie door Roodbaard aangelegde tuin en schilderachtige tuinmanswoning is het nu rijksmonument en eigendom van de Van Helomastichting. Het monumentale pand werd in 1755 gebouwd en omstreeks 1850 verhoogd met een extra verdieping. Bij de ingrijpende restauratie van 1975 werden de raampartijen teruggebracht in 19e eeuwse Empire-stijl. In 2010 werden ze voorzien van isolerende beglazing. Een kostbare renovatie! Qua interieur bevat het gebouw veel interessante elementen uit de 18e en 19e eeuw.

In verband met een maximaal aantal deelnemers van 20 personen is opgave vooraf verplicht.

Aanmelden kan bij VVV-Heerenveen via telefoonnummer 0513-625555 of via e-mail naar balie@heerenveenmuseum.nl . Opgave is mogelijk t/m vrijdag 1 september 12.00 uur.

De rondwandeling start om 14.00 uur bij de ingang van Museum Heerenveen aan de Minckelersstraat. Voor meer informatie zie http://werkgroepoudheerenveen.nl/agenda/34-helomawandeling.