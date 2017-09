Einde vakantiefeest in Oudeschoot

Afgelopen woensdag was weer het jaarlijkse einde vakantiefeest bij de Sionskerk in Oudeschoot. Het thema was dit jaar : “Circus”. Vanwege de regen werd het morgen programma binnen gehouden. Een speurtocht op zoek naar circusdieren, het knutselen van allerlei circus attributen waaronder een heuse zak met popcorn vulde een groot deel van de ochtend. De maaltijd van patat, frikandel of kroket, belangeloos beschikbaar gesteld door Plaza Snackpaleis in Oudeschoot, werd alle eer aangedaan.

Met een spetterende voorstelling werd de dag afgesloten. Acrobaten, gewichtheffers, springen door een “brandende” hoepel en kunstenaars op de evenwichtsbalk toonden het publiek dat er heel veel artiesten in Oudeschoot wonen.

Kortom weer een geslaagd einde vakantiefeest dankzij de inzet van vele vrijwilligers.