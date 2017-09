Gemeente Heerenveen genomineerd voor Sportgemeente van het Jaar 2017

Den Haag, 1 september 2017 – De genomineerden voor de verkiezing ‘Sportgemeente van het Jaar 2017’ zijn bekend. De gemeenten Alphen aan de Rijn, Heerenveen, ‘s-Hertogenbosch en Hoogeveen strijden dit jaar om de eervolle titel. Samen met de gemeente Breda zijn ’s-Hertogenbosch en Hoogeveen tevens genomineerd voor het ‘Beste initiatief 2016/2017 op sport- en beweegbeleid’. De winnende gemeenten worden op woensdag 27 september bekendgemaakt tijdens het jaarcongres van Vereniging Sport en Gemeenten in Arnhem.

Sportgemeente 2017

Voor Sportgemeente van het jaar 2017 zijn gemeenten door een adviescommissie beoordeeld op diverse indicatoren. Hoeveel euro geeft de gemeente per inwoner uit aan sport en welk percentage van de bevolking is sportief actief? Ook is beoordeeld op het aantal aanwezige sportvoorzieningen (sportvelden, sporthallen en zwemwater) in de gemeente. Gemeenten krijgen tot slot punten voor de breedte van het sportaanbod. Uit hoeveel verschillende sporten kunnen hun inwoners kiezen? Van de genomineerde gemeenten voor de titel Sportgemeente van het jaar zijn gemeente Alphen aan den Rijn en gemeente Heerenveen nooit eerder genomineerd geweest. Gemeente ’s-Hertogenbosch en gemeente Hoogeveen zijn eerder genomineerd geweest en zijn uitgeroepen tot Sportgemeente in 2010 (‘s-Hertogenbosch) en 2015 (Hoogeveen). Gemeente Hellendoorn is regerend Sportgemeente van het jaar, maar heeft zich dit jaar niet kandidaat gesteld .

Een vakjury die bestaat uit bestuurders/directeuren van toonaangevende organisaties die actief zijn in de wereld van lokaal sport- en beweegbeleid bepaalt de uiteindelijke winnaar van de titel ‘Sportgemeente van het jaar 2017’. De jury staat onder voorzitterschap van VSG-voorzitter Lucas Bolsius, burgemeester van gemeente Amersfoort.

‘Beste initiatief 2016/2017′

De gemeenten Breda, ’s-Hertogenbosch en Hoogeveen zijn genomineerd voor het ‘Beste Initiatief 2016/2017’ met de projecten ‘Team Breda – Breda brengt het samen’ (Breda), ‘Griepprik-actie ‘Prik een datum’ (‘s-Hertogenbosch) en ‘De sportfunctionaris als Gezonde Schoolondersteuner’ (Hoogeveen). Een beschrijving van deze projecten is te vinden op de website Sportgemeente van het jaar 2017. Alle genomineerde initiatieven zijn bijzonder inspirerend en geven een mooi beeld van de brede inzet van gemeenten op de kracht van sport voor een gezonde en vitale samenleving. De winnaar van het ‘Beste initiatief 2016/2017′ wordt gekozen door een publieksjury bestaande uit 75 collega’s van andere Nederlandse gemeenten. Zij kunnen tot 21 september 2017 hun stem uitbrengen op één van deze initiatieven.

Bekendmaking

Op woensdagavond 27 september, tijdens het VSG-jaarcongres in Arnhem, maakt de jury de winnaars bekend.