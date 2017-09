Verdachte schietincident Thialf Heerenveen uitgeleverd aan Nederland

Op woensdag 19 juli werd een 57-jarige Nederlandse man aangehouden in Spanje.

Dit naar aanleiding van het schietincident van 7 januari 2017 bij het Thialf stadion in Heerenveen. Sinds zijn aanhouding in Spanje verbleef de man daar in voorlopige hechtenis. De officier van justitie heeft vervolgens een uitleveringsverzoek ingediend. Dit uitleveringsverzoek is door een Spaanse rechter behandeld en goedgekeurd. De verdachte is donderdag 31 augustus in Nederland aangekomen en aangehouden op verdenking van poging tot moord dan wel doodslag.