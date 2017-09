Feanrun: ruim 6 kilometer hardlopend door Heerenveen

HEERENVEEN: Zondagmiddag 3 september was om 14 uur de start van de derde editie van de Feanrun! De finish én start dit jaar in het centrum van Heerenveen! Rond twee uur verzamelden zich de deelnemers op het Van Harenspad om na het startschot om twee uur te vertrekken.

De lopers liepen een afstand van vier mijl, ongeveer 6,4 kilometer, allemaal voor het goede doel.

Goed doel: ‘SCORE uses sport to provide children and youth with valuable skills and opportunities that they need to succeed in life and contribute to their communities’.

MOOFY zorgt voor beweging in én met de klas. Hierdoor wordt de schooldag leuker en actiever. In korte filmpjes op het digibord geven bekende sporters bewegingslessen die de kinderen in de klas kunnen doen.

Oud-turner Herre Zonderland is een van de sporters die les geeft op Moofy. Samen met de gymnastieklessen en spelen op het plein, zorgt bewegen in én met de klas voor een gezond, sportief en vitaal ‘beweegklimaat’ op school.

