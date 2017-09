Gezellig Uitfestival in Heerenveens Centrum

HEERENVEEN: Het was supergezellig op het Heerenveens Uitfestival in Heerenveen. Zaterdag werd deze markt georganiseerd tussen 10.00 uur en 17.00 uur. “Kom lekker sneupen” was dan ook het thema. De locatie was rondom de Lindegracht en het Gemeenteplein.

Diverse culturele organisaties uit gemeente Heerenveen presenteerden zich in de kramen én op twee geplaatste podia. Er waren ook workshops te volgen: Beeldend, Graffiti, Over de rode loper!, Ontdek jouw instrument, hands on saxofoon en hands on gitaar.

Op het Gemeenteplein stonde diverse Foodtrucks en was er een Boeren & Ambachtsmarkt. De kinderen genoten volop van het koeknuffelen.

Foto Nico Vink