Nijmeegse wandelaar Jurjen Pal in het zonnetje gezet door wethouder Zoetendal

HEERENVEEN: Zondagmiddag was er de Feanrun in het Friese Haagje. Na de gelopen 6.4 kilometers werden de prijzen door wethouder Jelle Zoetendal en een zeer sportieve wandelaar, met vele kilometers in de benen, uit Heerenveen uitgereikt.

Kort na de prijsuitreiking werd de heer Pal zelf nog door wethouder Zoetendal in het zonnetje gezet. Wethouder Zoetendal bood de heer Pal een grote bos bloemen en cadeaus aan.

De heer Pal is de oudste deelnemer die dit jaar de Nijmeegse Vierdaagse heeft uitgelopen. De 90- jarige Heerenvener was niet de oudste die zich had ingeschreven maar dat was een 94- jarige deelnemer. Deze deelnemer begon dinsdag niet meer aan de tweede dag.

De heer Pal heeft de Nijmeegse voor de 30e keer gelopen. Van Harte Gefeliciteerd namens de redactie van Flitsnieuws.nl.