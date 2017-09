HEERENVEEN: In het kader van de Week van het badminton organiseert de Heerenveense badmintonclub BC Vrij Uit een open dag.

Deze open dag vindt plaats op zaterdag 16 september van 10.00 – 12.00 uur in Sportstad Heerenveen. Iedereen die gratis en geheel vrijblijvend een shuttle wil slaan, is dan van harte welkom. Kom dus op 10 september naar de sporthal van Sportstad Heerenveen en ervaar zelf hoe fantastisch deze sport is.

