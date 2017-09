Groot voetbalfeest tijdens Kaboutertraining v.v. Nieuweschoot

HEERENVEEN: Nieuw elan, zo noemde één van de ouders hetgeen zaterdagochtend op Sportpark de Greiden zichtbaar was. Ruim 30 Kabouters, evenzoveel ouders en een grote groep selectiespelers genoten van voetbal in de meest pure vorm. Ongedwongen en via uitdagende spelelementen werden de 3 tot en met 7 jarigen een uur lang vermaakt. Voor velen de eerste kennismaking met voetbal, anderen lieten zien dat thuis, met papa/ mama, vriendjes, broertjes en zusjes al (veel) vaker een balletje getrapt was.

Het initiatief van bestuurslid Marco Idzenga kon direct rekenen op bijval van hoofdtrainer Jenno Kootstra en de spelers van de A-/ B-selectie van v.v. Nieuweschoot. Zij ontwikkelden de spelelementen, verzorgden de begeleiding van de jonge deelnemers en Kaboutertraining voor de verschillende groepjes. Via een spelcircuit met 5 onderdelen, waaronder o.a. het “Piratenspel”, een “Ballenregen” en natuurlijk penalty schieten werd er geschoten, gedribbeld.

Om 09.30 uur stroomde Sportpark de Greiden langzaamaan vol met dolenthousiaste kinderen en gespannen ouders. Allen werden verwelkomt door “Soccer Monkey Mark”. Nadat Jochem Sloothaak en Marco Idzenga iedereen welkom had geheten, zorgde Mike de Boer via een echte warming-up voor een vliegende start.

Een uur lang genoten de Kabouters van de voetbalspelen. En de selectiespelers evenzo. Klokslag 11.00 uur floot hoofdtrainer Jenno Kootstra voor het einde van de eerste Kaboutertraining op Sportpark de Greiden. En na deze eerste volgen er nog drie. Deze staan gepland op zaterdag 30 september, zaterdag 28 oktober en zaterdag 25 november 2017.

En zoals het hoort bij een voetbalfeest trakteerde v.v. Nieuweschoot de Kabouters op een heerlijke beker ranja en een puntzakje patatje. Initiatiefnemer Marco Idzenga keek tevreden terug naar de eerste editie. “Allemaal lachende kinderen, genietend van het voetbalspel. En dat is toch waar je het voor doet. Al met al een geslaagde ochtend”.

Foto’s ©Flitsnieuws.nl