Performance in Le Roy tuin Heerenveen

HEERENVEEN:Op zaterdag 2 en zondag 3 september heeft Anne Meester in totaal 4 keer een performance uitgevoerd in de Le Roy tuin in Heerenveen als onderdeel van haar afstuderen aan de Academie voor Popcultuur in Leeuwarden.

In de Le Roy tuin werden de aanwezigen uitgenodigd om een wandeling door de tuin te maken waarbij een deel geblindoekt en een deel op blote voeten. Ook kregen ze allemaal een klein gebakje met daarin frambozen die in de Le Roy tuin waren geplukt. Op deze manier werden alle zintuigen geprikkeld.

Onderdeel van de performance was het ‘vrijlaten’ van een struik die in een pot zat. De pot werd gebroken en de struik kan zich nu vrij ontwikkelen de komende jaren. Op verschillende plekken in Friesland heeft ze uitvoeringen gedaan die speciaal voor die locatie gemaakt zijn. Anne doet vaker locatietheater onder de naam “vis in het water”.

De keuze om in de Le Roy tuin op te treden kwam na een tip van haar ouders, die in Heerenveen wonen. De Stichting TIJD, die de Le Roy tuin in beheer heeft, stelt de tuin voor dergelijke initiatieven graag beschikbaar en nodigt kunstenaars uit om de locatie te gebruiken voor kleinschalige performances.

Foto en tekst Peter Wouda