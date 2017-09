Feestelijke opening nieuwe afhaallocatie van De Streekboer

HEEG: De Streekboer opent haar zevende afhaalpunt in de regio Sneek. In samenwerking met Stayokay Heeg organiseert De Streekboer een feestelijke opening met een boerenmarkt.

De opening van de locatie wordt op acht september bij Stayokay Heeg met een boerenmarkt feestelijk geopend. Hier komen verschillende boeren uit de regio bij elkaar en nemen hun eigen lokale producten mee. Deze producten kan jij hier proeven en op locatie bij de boeren kopen. Afhaallocatie Heeg is onderdeel van regio Sneek bij De Streekboer. Naast de Stayokay in Heeg kunnen klanten ook afhalen bij de locaties Welkoop Sneek, Lewinkel, Woudsend, Sijbrandaburen, IJlst en Wommels.

Wat is De Streekboer?

De Streekboer is een online webwinkel waarbij klanten direct bij de boeren uit eigen streek kunnen bestellen. Afhankelijk van de regio waarin de klant woont, wordt een locatie gekozen waar de producten kunnen worden afgehaald. Ook verschillen de boeren per regio. Dit doordat De Streekboer een kilometerbeleid hanteert. De boeren mogen niet verder dan 40 kilometer naar de afhaallocaties reizen. Dit is beter voor het milieu en de gezondheid van dier en mens. Lokaal eten scheelt een hoop verpakkingsmateriaal en transport. Zo kan De Streekboer de versheid van de producten garanderen. Daarnaast is de prijs op de site ook daadwerkelijk de prijs die de boer krijgt voor zijn producten.

