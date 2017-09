JCI Smoothiebar voor het goed doel groot succes

HEERENVEEN: Gezonde smoothies verkopen voor het goede doel, dat is waar de leden van JCI Heerenveen zich afgelopen weekend voor hebben ingezet. Op zaterdag 2 en zondag 3 september stonden zij met een gevulde smoothiebar op het Gemeenteplein tijdens het Soul & Food festival.

De smoothies vonden gretig aftrek, zeker nadat de klanten hoorden dat de opbrengt ten gunste zou komen van 3 lokale goede doelen: Speelgoedbank Heerenveen, Steunpunt De Barones en Hart voor Heerenveen. Het zonnige weer en de vele activiteiten in het centrum van Heerenveen brachten voldoende mensen op de been om de smoothies aan de man te brengen.

Op zondag was de smoothiebar dan ook volledig uitverkocht. De ingrediënten van de smoothies en al het materiaal werden gesponsord door lokale bedrijven: Kruizinga AGF, Aware, AH Heerenveen, Weide Weelde, HRS Nonfood, Limburgia en Tree First. JCI Heerenveen, een netwerkclub voor jongeren tot 40 jaar, zet zich jaarlijks in om lokale goede doelen te helpen met financiën en praktische handen-uit-de-mouwen hulp om zo blijvende impact te creëren.

Foto Dennis Stoelwinder

