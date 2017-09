Themaweek ‘NIX zonder ID’: toon je legitimatie bij de aankoop van alcohol of tabak

FRYSLAN: Jongeren die alcohol of tabak willen kopen hebben nog lang niet altijd een ID bij de hand. Bovendien vragen verstrekkers er ook niet altijd naar. Daarom houdt het Trimbos-instituut van 7 t/m 14 september 2017 de landelijke actieweek ‘NIX zonder ID’. Ook de Friese gemeenten en het platform Nuchtere Fries doen aan deze themaweek mee.

Sinds 1 januari 2014 is het verboden om alcohol te verkopen aan jongeren onder de 18 jaar. Ook zijn jongeren onder de 18 jaar strafbaar als ze alcohol bij zich hebben in openbare ruimtes. Bijvoorbeeld in het café, de sportkantine, het park en op straat. Die leeftijdsgrens is er niet voor niks. Alcohol is schadelijk voor de gezondheid, is kankerverwekkend en kan de ontwikkeling van de hersenen van jongeren onder de 24 jaar flink verstoren. Daarom is het naleven van NIX 18 een zaak van ons allemaal!

In de afgelopen drie jaar is er al veel gedaan om de doelstelling van NIX18, niet roken en drinken onder de 18 jaar, te halen. Er zijn goede resultaten geboekt, maar het kan nog een stuk beter. Structureel gebruik van een ID kan daarin uitkomst bieden. Daarom staat de themaweek in het teken van het (spontaan) tonen van een legitimatiebewijs bij de aankoop van alcohol of tabak.

Wat kunnen jongeren doen?

Wat nog te weinig gebeurt, is dat jongeren spontaan hun legitimatiebewijs laten zien bij de aankoop van alcohol en tabak. Voor verkopers in supermarkten, slijterijen, sportkantines, horeca, tankstations en tabakszaken is het moeilijk om de juiste leeftijd van de kopers in te schatten. Zij zijn er daarom enorm mee geholpen als jongeren tot 25 jaar spontaan hun ID tonen.

Wat kunnen verstrekkers doen?

Ook verstrekkers van alcohol en tabak kunnen nog veel verbeteren. Consequent vragen naar een ID is nodig om de verkoop van alcohol en tabak aan minderjarigen aan banden te leggen. Het is niet altijd makkelijk om naar een ID te vragen, maar het is in het belang van ons allen om dat wel te doen. Want NIX18: dat doen we samen!