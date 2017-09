HEERENVEEN: In de Bibliotheek aan het Burgermeester Kuperusplein in Heerenveen staat sinds kort een” verhalentafel “. Een “verhalentafel” is een interactieve multimediatafel hier in zijn foto’s en verhalen in verwerkt.

Men kan de foto’s groter en kleiner maken, de informatie van de foto’s kan er aan toegevoegd worden. Een leuke nieuwe belevenis in de bibliotheek.

Mieke Nijland heerenveenmidden.nl