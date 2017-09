Batavus en JCI sponsor Hart voor Heerenveen Meet & Match

Bekende fietsenfabrikant en serviceclub steunen maatschappelijk event

HEERENVEEN – Batavus en serviceclub JCI Heerenveen zijn de nieuwe hoofdsponsor van het Hart voor Heerenveen Meet & Match evenement op 17 oktober a.s. Op dit dynamische netwerk-evenement ontmoeten Heerenveense bedrijven en maatschappelijke organisaties elkaar in het kader van Maatschappelijk Betrokken Ondernemen. De economische waarde van de 74 gesloten samenwerkingen van de laatste Meet & Match was € 68.474

“Door de sponsoring van Batavus en JCI Heerenveen zijn wij verzekerd dat ons Meet & Match evenement door kan gaan en wij ons 1e lustrum kunnen vieren. Dit is fantastisch nieuws”, aldus Renske Osenga, coördinator Hart voor Heerenveen. Door deze steun kunnen er tijdens de 5-jarig jubileum editie weer mooie samenwerkingen gesloten worden tussen bedrijven en lokale goede doelen. Niet door het geven van een zak met geld, maar bedrijven investeren hun kennis, materiaal of diensten. Organisaties als de Voedselbank, Humanitas, Stichting De Skulp -centrum voor leven met kanker, buurthuizen of Stichting Leergeld kunnen de hulp van bedrijven erg goed gebruiken. Zij werken vaak met weinig budget en kunnen dankzij de hulp van bedrijven maatschappelijk nog meer betekenen in Heerenveen. Notaris Savenije stelt bijvoorbeeld gratis statuten op voor een nieuwe stichting. Studio eLBee ontwerpt gratis een folder voor Aanloophuis Oer de Brege. Of de Rabobank helpt jongeren bij het voeren van sollicitatiegesprekken.

Elk jaar zoekt Hart voor Heerenveen een betrokken organisatie die zich aan dit maatschappelijke evenement wilde verbinden. Batavus stond hier direct positief tegenover. Al ruim een eeuw maakt de bekende Heerenveense fietsenfabrikant sterke, veilige en moderne kwaliteitsfietsen waarmee iedereen zorgeloos de weg op kan. Maar Batavus zet zich graag ook in voor een betere wereld.

In haar 10-jarig jubileumjaar heeft JCI Heerenveen maar liefst drie goede doelen gekozen om extra te ondersteunen. Naast Steunpunt De Barones en de Speelgoedbank helpt JCI Heerenveen het Hart voor Heerenveen Meet & Match event. Heel 2017 organiseert JCI Heerenveen verschillende activiteiten zoals een pubquiz en een smoothieverkoop om geld in te zamelen voor deze doelen. “We zijn trots en vereerd dat Batavus en JCI zich verbinden aan Hart voor Heerenveen”.

Aanmelden?

Uitgangspunt van de Meet & Match is dat bedrijven niet hun financiële middelen hoeven aan te spreken, maar juist gebruik maken van andere mogelijkheden om iets voor de Heerenveense samenleving te betekenen. In anderhalf uur tijd brengen medewerkers van Randstad en de Rabobank aanbiedende bedrijven en vragende organisaties met elkaar in contact om zoveel mogelijk partijen te koppelen. Alle samenwerkingen, klein of groot, zijn een match.

Wilt u als ondernemer graag invulling geven aan uw maatschappelijke betrokkenheid? Of kan uw vereniging of stichting bepaalde hulp van een bedrijf goed gebruiken? Aanmelden voor dit gratis evenement kan via r.osenga@caleidoscoopheerenveen.nl. Meer informatie vindt u op www.hartvoorheerenveen.nl.