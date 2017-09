Kerk: saai en op z’n retour? Niet in Heerenveen! Trinitas is 5 jaar!

HEERENVEEN: Trinitas is 5 jaar! Deze Protestantse Wijkgemeente in Heerenveen, met haar gelijknamige multifunctionele gebouw, viert feest. Het weekend van 8, 9 en 10 september 2017 zit boordevol activiteiten met bijzondere gasten als preses van de landelijke PKN: Karin van den Broeke en zanger&duursporter Syb van der Ploeg! Omdat we kerk in en voor de buurt zijn, nodigen we iedereen uit Heerenveen, en vér daar buiten, uit om dit feest met ons mee te vieren. Alle activiteiten zijn gratis toegankelijk.

Ambitieus plan Een ambitieus plan was het: een samensmelting van drie wijkgemeentes in Heerenveen tot één nieuwe gemeente, met bovendien een duurzaam en multifunctioneel gebouw. Na vijf jaar kunnen we concluderen dat het plan geslaagd is. We vieren dat al vijf jaar op zondag gemiddeld 500 mensen de vieringen bezoeken, er doordeweeks bruisende verhuur is in één van de vele zalen en dat jong en oud elkaar ontmoet aan de bar in de centrale hal van Trinitas.

Vrijdagavond 8 september 2017. Officiële start lustrumweekend. Met om 19.30 uur een lezing door mevr. ds. KARIN VAN DEN BROEKE. Zij is voorzitter van de Synode van de Protestantse Kerk in Nederland, lid van het Dagelijks Bestuur van de Wereldraad van Kerken en deeltijdpredikant in Zeeland. Een vrouw die weet heeft van kerk & wereld.

Om 21:00 uur, op diezelfde vrijdag 8 september, is het podium voor KEES VAN DER ZWAARD (schrijver, scenarist, theoloog, theatermaker) met zijn theatervoorstelling: Hier sta ik – dansen en vechten met Luther. Een monoloog over vriendschap en verraad, God en het geweten, de duivel en de vrije wil…

Zaterdag 9 september is speciaal voor kinderen en jongeren. Met om 15.00 uur een muzikale voorstelling van MARCEL EN LYDIA ZIMMER. Een interactief concert voor kinderen van 4 tot 12 jaar met hun ouders, met veel zingen, bewegen, verhaaltjes en sketches. Voor jongere kinderen is er oppas. Na afloop is er patat in ons Grand Café!

Om 19.45 uur (zaal open om 19:30 uur) begint de TRINITAS COLLEGE TOUR met SYB VAN DER PLOEG! Hij wordt geïnterviewd door de stadionspeaker van SC Heerenveen JOUKE DE VRIES. Met ondersteuning van film en muziek, vragen we Syb naar zijn drijfveren, passie, geloof, hoop en liefde. De zaal krijgt ook de gelegenheid zelf vragen te stellen! De TrinitasCollegeTour wordt afgesloten met een CONCERT van Syb met zijn pianist Wiebe Kaspers.

Zondag 10 september is de STARTZONDAG van het nieuwe kerkenwerkseizoen. Deze dag wordt een GLOSSY over Trinitas gepresenteerd. In het kader van de landelijke campagne KERKPOEVERIJ nodigen we buren, vrienden, familie uit om juist ook deze zondag te komen proeven aan kerk en geloof. Bijvoorbeeld tijdens de viering om 09:30 uur, met koor PERSPECTIEF, of na de dienst tijdens de dynamische INFORMATIEMARKT. Daar kan men ook een kop koffie proeven bij de professionele barista. We sluiten af met een gezamenlijke LUNCH.

We hopen als gemeente, mèt onze gasten, op een bijzonder geslaagde lustrumviering!