Officiële opening Kei College Heerenveen

HEERENVEEN: Het Kei College in Heerenveen wordt vrijdag 8 september officieel geopend. De opening markeert de start van de school na ongeveer twee jaar van voorbereidingen.



Vanaf september volgen ruim 600 leerlingen er onderwijs in de beroepsgerichte leerwegen. Dat gebeurt op twee locaties in Heerenveen: Beugel en Kingweg. Het Kei College is een samenwerkingsschool waarbij het Bornego College het onderwijs op de Beugel verzorgt en OSG Sevenwolden verantwoordelijk is voor het onderwijs op de Kingweg.



Special guest

Vrijdagochtend is het feest voor de leerlingen. Een special guest verzorgt twee bijzondere shows voor de leerlingen.

