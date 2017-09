Drachten krijgt debuut van gezellige bierproeverij mèt wedstrijdelement

DRACHTEN: Wie mag zich een jaar lang ‘Dé bierkenner van Drachten’ noemen? Dat wordt zaterdagavond 16 september bekend na de ultieme biertest in het Smelnehûs. Initiatiefnemers Wilmer Woudwijk en Werner Bergsma uit Drachten vinden dat hun woonplaats rijp is voor deze bierproeverij met een serieuze biertest. Daarnaast komt ook een bijzondere gast (Arvid Bergström) uit Den Haag, die heel veel over speciaalbieren kan vertellen, en daar zelfs boeken over schreef. Een nieuw event in Drachten, dat de organisatoren graag ieder jaar willen laten plaatsvinden.

Bij de ‘generale’ biertest, onlangs gehouden in het Smelnehûs met zo’n twintig deelnemers, was het al dolle pret, vertelt Werner Bergsma, die Wilmer Woudwijk in zijn jeugd in Rottevalle al leerde kennen. “Ik dacht wel even 3 van de 4 pilsjes te kunnen herkennen, maar dat bleek maar 1 te zijn!” Ook ontdekten ze bij de andere proevers dat die zich nogal vergisten in hun favoriete biertje. “Er was iemand die toch echt 200% zeker wist dat hij Amstel dronk, maar het bleek Hertog Jan te zijn”, glimlacht Wilmer. En ook de Fryske Vlogger Eduard Rekker kon die avond het Aldi-biermerk niet onderscheiden van zijn favoriete biertje!

(link van Eduard zijn vlog is https://www.youtube.com/watch?v=ronq9R1RBq0)

Hoe werkt die biertest?

De uitleg van de biertest/proeverij is vrij simpel. Er worden twee rondes georganiseerd. De eerste ronde bestaat uit vier vrij bekende pilsner-bieren. Elke deelnemer krijgt een placemat, waarop men kan aankruisen welk bier men denkt te proeven. Er zijn al acht keuzes aangegeven, zelf bedenken hoeft dus niet en gokken kan ook nog. Na een pauze met lekkere bierhapjes, komt een tweede ronde aan bod met speciaalbieren van het type Blond. Ook daar acht keuzes en men krijgt weer vier glaasjes te proeven.

En vooral opdrinken, benadrukt Wilmer, want bier moet door de keel om daarna pas goed te kunnen beoordelen welke smaak het heeft. Dit in tegenstelling van bijvoorbeeld wijnproeven. “Daarom, gewoon lekker opdrinken, want de proefglazen zijn als wijnglazen, dus heel veel is het ook weer niet.” Thuis voorbereiden kan trouwens ook, op de website www.biertest.frl kan men kijken welke bieren die avond geschonken worden.

Nieuw concept

Ze hebben er heel veel zin in om het geheel nieuwe concept van een bierproeverij met een wedstrijdelement te laten plaatsvinden. “Het wordt een gezellige avond met dus zeker 8 consumpties en lekkere bierhapjes. En dan nog Arvid Bergström, die speciaal vanuit Den Haag naar Drachten komt als ‘entertainer’. Hij is internationaal biersommelier, kent vele anekdotes en kan op een leuke wijze de kennis van bieren brengen”, vertelt Wilmer, die zelf ook behoorlijk kennis heeft als bierbrouwer van het bekende Drachtster biertje Koningshert

Sponsoren en het goede doel!

Niemand hoeft die avond de BOB te zijn, want Kijlstra taxivervoer biedt het vervoer voor de helft van de prijs aan. De andere helft schenkt het bedrijf aan het goede doel dat de organiserende heren hebben verbonden aan deze avond; de Ronald McDonald Hoeve in Beetsterzwaag*.

De online-verkoop van de tickets (22 euro p.p) is een aantal weken geleden gestart, maar men kan ook bij Mitra Geertsma en het Smelnehûs gewoon een deelnameticket kopen. Eventueel nog op zaterdag 16 september bij de entree, als het maximale deelnemersveld van 75 personen dan nog niet gehaald is. “Het is ook een idee om met familie of een groepje vrienden hieraan mee te doen. Met dit spelelement een lekker biertje drinken en ook nog het goede doel sponsoren.”

Gouden viltje winnen!

Aan het einde van de avond zal bekend worden wie het gouden viltje als prijs mee naar huis mag nemen en benoemd wordt tot de eerste echte bierkenner van Drachten. “Wij vinden wel dat Drachten met zoveel leuke horecazaken met speciaalbieren en inwoners die liefhebber zijn, daar aan toe is. Vandaar dat we Drachten de primeur gunnen.”

Meer info en ticketverkoop op de facebookpagina Biertest Drachten 2017 (aanvang 19.45 uur, einde rond 22.30 uur, Smelnehûs Drachten)