Friese bedrijven van start met project ‘Veilig onderweg’

Business Post, De Kraamvogel, Isis Kraamzorg en Van Smaak zijn de organisaties die vandaag gestart zijn met het programma ‘Veilig Onderweg’. De aftrap vond plaats op het oefencircuit in Drachten. Medewerkers krijgen een jaar lang online trainingen over verkeersveiligheid en rijvaardigheidstrainingen in de praktijk.

De vier bedrijven volgen een jaar lang met een deel van hun medewerkers het programma. In dat jaar krijgen ze iedere zes tot acht weken een digitale training over onderwerpen die te maken hebben met verkeersveiligheid: afleiding in het verkeer, rijden onder invloed, afstand houden, veilig rijden met winterbanden en wat te doen als je auto te water raakt. Een rijvaardigheidstraining bij het Verkeers Educatie Centrum in Drachten maakt ook onderdeel uit van het project.

Het programma is gebaseerd op recente wetenschappelijke inzichten over beïnvloeding en sturing van onbewust gedrag. De X-learning methodiek is gepatenteerd en uniek in Nederland. Deze methode is toegepast in veranderprogramma’s bij onder andere KLM Ground Services, Connexxion en BAM. Gevalideerd onderzoek door TÜV Rheinland toont aan dat bedrijven tot 22% minder vaak betrokken zijn bij ongevallen en dat organisaties 10% duurzamer zijn.

Nieuw aan deze aanpak is dat de werkgevers betrokken worden om de verkeersveiligheid te verbeteren. Voor bedrijven is deze aanpak interessant omdat hun medewerkers veel onderweg zijn. Veiliger gedrag leidt tot minder ongelukken en dus ook tot minder verzuim.

Bij positieve resultaten zal het programma bij meer bedrijven in Friesland worden ingezet, ook landelijk.

Veilig Onderweg is een project van het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Fryslân (ROF) en van VeiligheidNL.

