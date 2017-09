Open repetitie Vrouwenkoor Femmes Vocales

Wil je zingen op hoog niveau en ben je bereid daar ook thuis voor te studeren? Kom dan op 27 september proefzingen bij Vrouwenkoor Femmes Vocales. Het repertoire is zeer divers: Van barok tot hedendaags klassiek, met uitstapjes naar de lichte muziek. Naast het instuderen van de meerstemmige stukken is er veel aandacht voor stemscholing en koorklank. In een goede sfeer en met volle inzet willen we tot het best haalbare muzikale resultaat komen. En dat is hoorbaar tijdens de concerten.

We zijn op dit moment ruim 20 vrouw sterk en er is plaats voor enkele nieuwe leden. Ervaar het plezier van samen iets moois neerzetten. De repetities zijn op woensdagavond van 20.00–22.00 uur in De Skâns in Gorredijk. Het koor staat onder leiding van dirigent Claartje van Dokkum.

Wil je ons eerst een keer beluisteren, kom dan op zaterdag 23 september naar de open dag van De Skâns voor een klein concert om 14.30 uur in de ronde zaal.

Heb je belangstelling om mee te zingen op 27 september, stuur dan een mail naar dirigent Claartje van Dokkum: claartjevandokkum@live.nl of bel: 0521 577 595 (vanaf 11.00 uur).