Woezel & Pip beleven op 30 september een spannend avontuur in Posthuis Theater in Heerenveen. Woezel & Pip gaan samen met al hun vriendjes en de kinderen in de zaal op zoek naar de stelende Sloddervos!

Ga mee op reis tot voorbij de Tovertuin waar Woezel & Pip hun allerleukste, maar ook stoutste neefje Charlie ontmoeten. De familiemusical ‘Op zoek naar de Sloddervos!’ is een heerlijke theater-spinoff van de succesvolle bioscoopfilm met de liefste hondjes van het land.

Knutselwedstrijd

Woezel & Pip gaan op zoek naar de Sloddervos, maar hoe zou die er eigenlijk uitzien? Heb jij een idee? Teken, knip, plak en knutsel jouw eigen Sloddervos en lever hem vóór de voorstelling in bij de Woezel & Pip-stand.

Meet & Greet

Na afloop van de voorstelling kan er heerlijk geknuffeld worden met de levensgrote knuffels van Woezel & Pip in de foyer van het theater.

Woezel & Pip Op zoek naar de Sloddervos! zal nog dagenlang het gesprek van de dag zijn, want die Sloddervos… daar zal de theaterzaal vol mee zitten!

Zaterdag 30 september om 14.00 en 16.00 uur, bij Posthuis Theater, Fok 78, Heerenveen. Kaartprijs € 16.50, exclusief reserveringskosten. Reserveringen: www.posthuistheater.nl of telefonisch via 0513 61 94 94. Kijk voor meer informatie op www.VanHoorne.com/WoezelenPip.