Nieuw betaalmiddel op Flaeijelfeest biedt meer mogelijkheden!

NIEUWEHORNE: Het Flaeijelfeest in Nieuwehorne introduceert 28, 29 en 30 september tijdens de 41e editie, een nieuw betaalmiddel. Hierdoor kan er op het gehele terrein met hetzelfde betaalmiddel eten en drinken worden gekocht. De oude bruine Flaeijelmunten zijn alleen dit jaar nog bruikbaar!

Tegenwoordig kun je op veel evenementen naast een patatje of broodje hamburger kiezen uit veel foodmogelijkheden na een avond feest vieren. Hier wil het Flaeijelfeest ook op inspelen en daarom wordt de keuze in etenswaren vergroot. Naast patat, hamburger en broodje beenham, is het tijdens het Flaeijelfeest ook mogelijk om te kiezen voor heerlijke pizzapunten, wraps of een ijsje. Hoe fijn is het om aan het eind van de avond, in de feesttent op het eetplein nog even na te zitten en wat te eten?

Het gevolg is wel dat er noodgedwongen moet worden gewerkt met hele en halve munten (breekmunten), waardoor de oude Flaeijelmunt komt te vervallen. Vanaf dit jaar worden er daarom alleen nog nieuwe breekmunten uitgegeven, maar let op! De oude bruine Flaeijelmunten zijn alleen dit jaar nog gewoon in de feesttent te gebruiken voor drankjes, bruine bonen en de garderobe. Ze kunnen later niet meer ingewisseld worden. Op het terrein en in de foodcorner kan er alleen met de nieuwe (breek)munt betaald worden.

In het vervolg komt er ieder jaar een nieuwe munt die alleen in dat jaar geldig is. Wel komt er vanaf 2018 een inruil-regeling. Meer informatie op www.flaeijel.frl.