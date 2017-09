Taptoe Heerenveen “Wij brengen de muziek bij u”

HEERENVEEN: Wat 13 jaar geleden als indoortaptoe in Thialf begon is inmiddels uitgegroeid tot een gratis toegankelijke taptoe op het Gemeenteplein in het centrum van Heerenveen. Dit alles onder het motto: “Wij brengen de muziek bij u”!

Dat dit een succesformule is blijkt wel ook de grote aantallen bezoekers die de taptoe ieder jaar weer bezoeken. Daarnaast zorgt de streetparade voor “reuring in het centrum” ! Ook dit jaar stond het publiek weer rijendik te genieten van de muziek en show.

De organisatie was er ook dit jaar weer in geslaagd een aantrekkelijk programma samen te stellen. Een programma wat garant stond voor een middag muziek en show op een unieke locatie in het Centrum van Heerenveen.

Deelnemende korpsen waren:

Advendo, Sneek

Exempel, Empel

Jong Exempel

Van Limburg Stirum Band, Wezep

Deze korpsen stonden garant voor een afwisselend programma en zorgden het publiek door de combinatie van muziek en show gedurende de middag volop muziekplezier. De presentatie was in handen van Theo Woudstra.

De opening van de taptoe, door wethouder Jelle Zoetendal van de gemeente Heerenveen, was om 14.30 uur en vond plaats op het Gemeenteplein. De taptoe werd mede mogelijk gemaakt door de Gemeente Heerenveen, de Ondernemers Vereniging, de ambulante handel en de horeca.

©Foto Flitsnieuws.nl