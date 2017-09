Aanhoudingen na woningoverval in Leeuwarden

De politie kreeg rond 5.30 uur een melding dat een aantal mannen een woning was binnengedrongen aan de Venusweg. De mannen bedreigden de drie aanwezige bewoners en eisten geld. Een van de bewoners werd daarbij geslagen en bedreigd met iets wat mogelijk op een vuurwapen leek. De daders gingen er na enige tijd vandoor in een auto. Het is niet bekend of zij iets hebben buitgemaakt.

Verdachten op het spoor

Direct na de melding werd door de politie in en om de woning onderzoek gedaan. Op camerabeelden uit de omgeving kwam een bepaald type auto naar voren dat waarschijnlijk betrokken was bij de overval. Dit voertuig werd later aangetroffen nabij de binnenstad van Leeuwarden. Dankzij de camerabeelden en signalementen van de daders, kwam de politie een aantal verdachten op het spoor. Drie mannen werden in de loop van zondagmorgen aangehouden. Het gaat om twee inwoners van Leeuwarden ( 20 en 21 jaar) en een man uit Den Helder (29). Zij zijn ingesloten. De politie vermoedt dat er nog meer mensen bij de overval betrokken waren.

Camerabeelden

De recherche zet het onderzoek naar de overval voort. Daarbij wordt onder meer gebruik gemaakt van beelden van camera’s die zijn aangemeld bij het project ‘camera in beeld’. Mensen die informatie denken te hebben over het incident kunnen contact opnemen met de politie via 0900-8844 (lokaal tarief).