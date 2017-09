Dames 1 Quick Stick wint overtuigend eerste competitiewedstrijd

HEERENVEEN: Afgelopen zondag speelde Quick Stick dames 1 haar eerste competitiewedstrijd in de tweede klasse uit tegen Barneveld. De Heerenveense dames speelden Barneveld met 1-9 van de mat en namen de 3 punten mee naar huis.

Quick Stick opende de score al in de 9e minuut. Een mooie voorzet vanaf de achterlijn wist Anne-Marte Brink in de verre hoek binnen te pushen. 0-1. Vijf minuten later werd de 0-2 binnen gepusht door Bibi van Bronswijk. Kort daarop counterde Barneveld over Quick Stick heen, waardoor Barneveld een vrij schot op doel kreeg. Keepster Yvet Mooiweer wist het eerste schot te stoppen, maar de rebound werd wel gescoord. 1-2. Dit zette Heerenveen op scherp, waarna in de 19e minuut Sanne-Lies de Wolff een strakke voorzet afrondde. 1-3. Kort daarop pushte Meran Horsten in de 25e minuut de 1-4 binnen. Vervolgens scoorde Eline van den Bosch in de 26e minuut uit een strafcorner en Jetske de Wolff bracht de ruststand in de 31e minuut op 1-6.

Zowel de eerste als de tweede helft werd er voornamelijk op de helft van Barneveld gehockeyd. Barneveld bleef hangen rond haar eigen cirkel, maar ook de tweede helft wist Heerenveen de verdedigende opstelling te omzeilen. Halverwege de tweede helft vielen nog 3 doelpunten binnen 5 minuten! Van den Bosch scoorde met een hoog schot in het net vanaf kopcirkel. Enkele minuten later scoorde zij nogmaals met een push in de korte hoek. Tussen deze goals door wist ook J. de Wolff ook nog een doelpunt te scoren met een hard schot laag in de verre hoek. Zo eindigde de wedstrijd met 1-9 op het scorebord.

De winstpartij is een mooie start van het seizoen voor Quick Stick dames 1 in de tweede klasse. Heerenveen is nu de nummer 1 in het klassement. Komende zondag spelen de dames thuis tegen Twente die op plaats nummer 2 staat.