Gedenkbord voor schoenmaker en molenoppasser Rinke de Vos

HEERENVEEN: Afgelopen zaterdag was het de Nationale Monumentendag. Ook in Heerenveen stonden een aantal monumentale panden open voor het publiek. Ook de molenaars van Windkorenmolen Welgelegen aan de Tjepkemastraat deden mee en openden deuren voor het publiek. Er was een mogelijkheid om de molen te bezichtigen en er werden pannenkoeken gebakken.

Op Nationale Monumentendag werd ook op die zaterdag een gedenkbord onthuld. Familie-leden van Schoenmaker Rinke Vos kwamen daarvoor bijeen rond 14.00 uur.

Schoenmaker Rinke Vos woonde en werkt tegenover de molen. Hij hield dagelijks een oogje in het zeil. Oud en Nieuw vond hij altijd weer een spannend moment. “Als er maar geen vuurpijlen in de kap van de molen komen”; zei hij. Hij kwam zaterdag ’s morgens een bakje koffie halen om daarna de molenaars aan te sporen om weer aan de “bak” (Oant wurk) te gaan.

Schoenmaker Rinke Vos is twee jaar geleden overleden. “De erfenis van onze oud buurman, schoenmaker en molenoppasser Rinke de Vos hebben wij besteed aan het vervangen van de Fokken”: vertellen de molenaars.

Als dank en ten nagedachtenis aan Rinke werd door zijn nabestaanden het gedenkbord zaterdagmiddag onthuld.

