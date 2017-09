HEERENVEEN: Zaterdag werd voor de zevende keer de Univé run in de wijk Skoatterwâld georganiseerd.

Rond 10.45 uur werd begonnen met een kidsrun die na een warming up met de Heerenveense mascotte Heero van start kon gaan. De jeugd na de finish een mooie medaille en een appel of banaan.

Daarna gingen bij MFA De Spil de 5 en 10 km lopers van start. Het hardloopparcours ging over verharde en onverharde paden. Wat soms best pittig was na de regenbuien, het was er soms behoorlijk glad.

Bij MFA Spil werd ook een nazomermarkt gehouden. Voor de kinderen was er een springkussen en ballonnnenclown. Er stonden diverse kraampjes. Het sportieve evenement kon ook dit jaar weer rekenen op een groot aantal deelnemers.

HERFSTWANDELING: Op 21 oktober van 15.00 uur tot 17.00 uur organisereerd het wijkteam een rondwandeling door de wijk. Het thema is beleef je leefomgeving in herfstsfeer over herfst tinten en biodiversiteit. De start is vanaf het Schoterplein met een cache opdracht voor de kinderen (digitaal schat zoeken). De route is ongeveer 5 km.

Inleg € 2,50- Kinderen t/m 12 jaar € 1,50. Na de wandeling drinken we nog even een -gratis- kop koffie, thee of limonade! Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Anne Pool (06-21583484).

©Foto Flitsnieuws.nl