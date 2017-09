Blauhús bakt voor Oogstfeest Fiering

Blauhús: Zondagmorgen vierden ruim 100 boeren, burgers en buitenlui Oogst Viering in de Blauwhuister Sint Vitus. Mensen namen ‘de vruchten van het land of eigen tuin’ mee. Dat varieerde van kastanjes tot kaas, van melk tot meloenen, van bramen tot bloemen en van appel- tot aarbeientaarten.

Muziek, liederen, lezingen en gebeden stonden in het teken van de oogst en liefde voor de natuur. Zoals het zaad dat in goede aarde valt en het danken voor alles wat de natuur ons schenkt. Na de viering was er koffie met eigen gebakken taart ‘fan eigen hiem’ op het kerkplein-terras.

Het Oogstfeest speelde in op het landelijk thema ‘Boeren, burgers en buitenlui’ voor het Monumenten weekend. Bedoeld als boodschap naar onderlinge relaties, voedsel, grondstoffen, handel, vervoer, communicatie, markten, kermissen en volksvermaak.

Foto Sicco Rypma