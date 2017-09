Kinderboek over politiehond Battje gepresenteerd

ALMELO: Zaterdagmiddag werd op het politiebureau in Almelo het kinderboek ‘Battje en de Bandenprikker’ gepresenteerd. Het boek gaat over politiehond Battje.

Als pup kwam hij bij de politie in Almelo. Hier werd Battje gevolgd door schrijfster Simone Foekens die het kinderboek ‘Battje en de bandenprikker’ over hem schreef. En zoals de titel al verraadt, gaat Battje op zoek naar iemand die willekeurig banden lek prikt. De bedoeling is dat er in de toekomst een serie van drie kinderboeken over Battje zal verschijnen.

Tot enkele maanden terug was Battje bij de politie Almelo. Zijn toenmalige baasje schreef berichten over de belevenissen van de jonge politiehond op de Facebookpagina van politie Almelo. Battje is hierdoor een bekendheid geworden in Twente en inmiddels ver daarbuiten. Toen bekend werd dat de politiehond weg moest uit Almelo en in dienst kwam van een Friese geleider regende het dan ook reacties op de Facebookpagina.

Inmiddels is Battje gewend aan het mooie Friese land en heeft bij zijn nieuwe baasje een goed leven. Met regelmaat heeft de politie Almelo contact met de Friese collega om te kijken hoe het met Battje gaat.

Schrijfster Simone Foekens kreeg het boek ‘Battje en de bandenprikker’ door Battje zelf aangeboden. In ruil voor een lekkere kluif liet de politiehond het boek weer los. Hierna ging de officiële verkoop van het kinderboek van start. De door de schrijfster gesigneerde boeken gingen direct als warme broodjes over de toonbank Tientallen kinderen waren aanwezig om Battje nog eens in het echt te zien.

Inmiddels is de Battje bezig met zijn opleiding en is het aaibaarheidsgehalte al flink aan het minderen. De komende tijd wordt hij verder getraind tot een volwaardige diensthond die ingezet gaat worden bij ongeregeldheden en het speuren naar bijvoorbeeld inbrekers.

Foto Dennis Stoelwinder